Lorsque la crise de l'oeuf devient une affaire gouvernementale

Pendant plus d'une semaine, on se voulait rassurant. Le taux de friponil découvert restait dix fois inférieur aux normes européennes. Des normes déjà sévères disait-on. Mais hier, on a pu entendre un autre son de cloche. L'Afsca a en effet annoncé qu'une contre-expertise sur des échantillons prélevés dans une des 86 entreprises bloquées dans le cadre du dossier du fipronil montrait une teneur dépassant le seuil européen de sécurité.

