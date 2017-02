Linkebeek: l'échevin Yves Ghequiere proposé comme bourgmestre

L'échevin Yves Ghequiere sera proposé lundi soir comme bourgmestre de Linkebeek, l'une des six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, dans l'espoir de mettre fin au carrousel des nominations, a annoncé mercredi le candidat bourgmestre non nommé et chef de file des francophones, Damien Thiéry, à la satisfaction de l'opposition flamande.