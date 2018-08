Lingerie masculine: la solitude de Francken

Si, à la N-VA, on peut se permettre des sorties tonitruantes sur les migrants ou sur l'économie, la question des droits LGBT est nettement plus sensible. Car le cap libertaire de la N-VA sur les droits LGBT est très clair. La loi transgenre a été votée sous son impulsion. Le sujet se trouve également au carrefour des débats chers aux thèmes de prédilections des nationalistes flamands que sont l'identité, la liberté et l'esprit des lumières. Mais le politicien le plus populaire du parti, considéré comme faisant partie des plus traditionnels, n'arrive pas à suivre ce choix rationnel et cela cause des dommages.

