"Liesbeth Homans et sa pauvre Flandre"

D'après le dernier rapport de l'organisation Kind&Gezin, un enfant sur sept âgé de 0 à 3 ans risque de tomber dans la pauvreté, au nord du pays, soit 2,4 % de plus qu'au début de la législature, en 2014. On est loin, donc, de l'objectif de Liesbeth Homans, qui avait promis, il y a quatre ans, de réduire de moitié la pauvreté infantile d'ici à 2020. Entre mensonge et déformation de la réalité, il est une subtile nuance que certains représentants N-VA se plaisent à exploiter. Si la ministre flamande n'a pas littéralement menti, elle a toutefois emprunté des raccourcis douteux et communiqué des conclusions qu'aucun chiffre officiel ne confirme. Bien au contraire.

