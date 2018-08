Liège, première ville belge à se doter de "casiers solidaires" pour les sans-abri

Les 12 casiers ont été implantés sur deux sites respectivement situés rue Varin, en face du commissariat de police, et Quai sur Meuse, sous la passerelle. Un projet-pilote porté par plusieurs ASBL dont Les Sentinelles de la Nuit, Groupe Terre ou encore Fleur Service Social, et encouragé par 527 Liégeois.

"Malgré les démarches menées en faveur des SDF, les perspectives de réinsertion des personnes qui se sont sédentarisées dans la rue demeurent particulièrement compliquées. La marginalité n'est pas à la marge d'une ville. Mais elle fait partie intégrante de la vie dans la cité et il nous faut réapprendre à vivre avec ces citoyens à part entière en améliorant leur confort tout en diminuant les nuisances dues à leur mode de vie singulier", ont souligné les représentants de l'ABSL Les Sentinelles de la Nuit.

Les casiers contribueront à réduire les dépotoirs clandestins et à limiter le gaspillage des denrées et autres biens des sans-abri, espèrent-ils. Une liste de 12 bénéficiaires a été préétablie par les membres des Sentinelles de la Nuit en fonction de leur passé, de leur relation avec l'association et de leur comportement.

Pour avoir accès aux casiers pendant un an, ils devront remplir et signer une convention dans laquelle ils s'engagent à respecter l'outil qui leur est confié. Ils seront également suivis par une équipe de professionnels, qui tentera d'augmenter leur estime personnelle et leurs capacités. Une évaluation sera menée par un comité de pilotage dans un an. Si les résultats s'avèrent positifs, les trois associations à la manoeuvre auront pour objectif l'implantation de 60 casiers répartis sur différents sites.