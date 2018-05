Liège instaure un conseil de la nuit

Ce conseil communal consultatif de la nuit vise à élaborer une stratégie pour la vie nocturne à l'échelle du territoire communal. Deux quartiers sont visés dans un premier temps, à savoir Le Carré et Roture (Outremeuse) où l'activité nocturne est plus ou moins importante selon la période de l'année. Ces deux quartiers font face à des problématiques de sécurité et d'incivilités qui nuisent à la qualité de vie des riverains. Il s'agit d'encadrer la vie nocturne dans ces lieux festifs de manière à atteindre un juste milieu entre amusement et quiétude des riverains.

"La rue Souverain-Pont, qui connaît actuellement une mutation importante avec le retour des habitants mais également le renouveau commercial, notamment dans le secteur Horeca, sera sans doute l'un des lieux à intégrer prochainement dans les travaux", précise le collège communal.

Un médiateur assurera le relais et la représentation des actions entreprises par le conseil de la nuit. Il effectuera également un travail de médiation entre les parties en cas de demande des exploitants. Ce poste de médiation sera co-exercé avec le représentant des exploitants, que ceux-ci désigneront.

A l'instar d'autres villes européennes comme Paris et Londres, il n'y aura pas de "bourgmestre de la nuit". Il s'agira plutôt d'une fonction de pilote, qui sera co-exercée par un représentant du secteur et un agent communal et ce, en lien permanent avec le bourgmestre qui garde la responsabilité du maintien de la sécurité.

Le conseil liégeois de la nuit sera installé le 15 mai prochain, à l'occasion de l'assemblée générale du Forum européen pour la sécurité urbaine qui se tiendra à Liège et en présence de Thierry Charlois, chef de projet en matière de politique de la nuit à la ville de Paris.