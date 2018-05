Lettre ouverte aux Montois

Cher.e.s montois.e.s,

Nous nous adressons à vous aujourd'hui pour vous exprimer notre profond désaccord avec le triste spectacle qu'une certaine politique montoise nous offre. Comme vous sans doute, nous sommes choqués, voire même catastrophés !

Depuis des mois et des mois, la campagne communale ne fait parler d'elle que d'une manière déplorable : querelles d'ego, supputation sur les noms, phrases assassines, mercato politique, etc. Le tout laissant totalement de côté les vrais enjeux pour Mons : qualité de vie, espaces publics, mobilité, nuisances urbaines, propreté...

Le Conseil communal de mardi passé en a été le point d'orgue en finissant dans les pleurs et les larmes.

Ce n'est pas cette politique que nous voulons. Si la politique communale nous passionne, c'est parce qu'elle permet de poser des actes concrets pour aider les montois.e.s et changer le visage de notre ville.

Notre conviction profonde est que la fonction politique est en soi une fonction noble, qui doit se donner pour objectif d'organiser la vie en communauté pour le bien-être du plus grand nombre, si possible même de tous, sans exception. Parce que les intérêts des uns et des autres sont divergents, c'est une tâche difficile. Qui demande donc de l'engagement, de la générosité, de l'abnégation même.

Les valeurs à soutenir, celles qui doivent nous guider et qui sont le fondement de notre identité écologiste, sont essentiellement la coopération, la solidarité, la fraternité même. Et, au lieu d'un débat d'idées constructif, nous assistons ici à une lutte où l'avidité du pouvoir, la concurrence et l'élimination de l'autre sont les moteurs essentiels de l'action.

Il peut certes arriver de se laisser emporter par ses idées, de céder à l'énervement, à l'emballement verbal mais dans les formes même du débat politique, le respect intégral de l'interlocuteur doit être la règle, sans exception.

Nous voulons rendre à la politique sa dignité et ramener sur la table les sujets de fond et les dossiers permettant de rendre notre ville plus belle et plus agréable à vivre pour ses habitants.

C'est sur cet ensemble de règles et de valeurs que nous, élus et militants écologistes, nous nous sommes engagés en politique. Et nous maintiendrons ce cap quoiqu'il en coûte. Dans la transparence et l'honnêteté. Avec les moyens que les électeurs nous donneront.

Mons n'est pas un gâteau qu'on se partage avec des pleurs et des cris.

Mons VOUS appartient !

Les élus montois (Charlotte De Jaer, Catherine Marneffe, Aliénor Lefèvre, Samuel Quiévy) et autres militants écologistes montois