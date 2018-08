Lettre de Marc Dutroux: "il est temps que ce cirque s'arrête"

La lettre rédigée en français est parvenue à l'ancien avocat de Paul Marchal, qui l'a scannée pour la transmettre à la famille Marchal.

Le père d'Eefje, Jean Lambrecks, n'avait pas encore reçu le courrier.

Dans cette lettre, Marc Dutroux se dit prêt à répondre aux questions des familles des victimes si celles-ci en avaient. Il a été condamné à la perpétuité et à 10 ans de mise à disposition du tribunal de l'application des peines pour l'enlèvement et l'assassinat de Julie, Mélissa, An et Eefje. Laetitia et Sabine avaient été retrouvées vivantes.