Les villes et communes comptent 17.000 fonctionnaires de moins qu'en 2011

Par rapport à 2011, les villes et communes comptent 17.000 fonctionnaires de moins, d'après des chiffres obtenus par le député Vincent Van Quickenborne (Open Vld) auprès du ministre des Pensions Daniel Bacquelaine (MR), et relayés jeudi par Het Laatste Nieuws et De Morgen.