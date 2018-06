Les travaux sur l'E40 en direction de Bruxelles se déroulent plus rapidement que prévu

Les marquages au sol liés au chantier vont pouvoir être retirés, se félicite lundi l'Agence flamande des routes et du trafic (Agentschap Wegen en Verkeer). Le mois passé, cette dernière avait entamé sur cette partie de l'autoroute des travaux préparatoires à la rénovation des bandes de droite et d'arrêt d'urgence en direction de Gand et d'Ostende.

De nouvelles rambardes en béton ont également été placées sur une distance de 17 kilomètres et dans les deux directions.

Les travaux de rénovation en direction de Gand et Ostende ont, eux, débuté le 4 juin dernier.

De ce lundi soir 20h00 à mardi 6h00, la signalisation liée au chantier sera adaptée sur cet axe en direction de Bruxelles. Le marquage au sol provisoire y disparaîtra ainsi pour les sections de l'E40 suivantes: d'Affligem jusqu'à la sortie Ternat, du km 5,8 jusqu'à la sortie pour la station-service Texaco et, enfin, pour accéder à l'échangeur avec le ring de Bruxelles (R0) à hauteur de Grand-Bigard. L'accès y sera donc plus aisé et plus fluide pour les navetteurs dès mardi matin.