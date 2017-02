Les températures baisseront progressivement durant la semaine

Le mercure baissera progressivement tout au long de la semaine et atteindra 2 à 4 degrés dès mercredi. Une zone de pluie traversera la Belgique mardi. Après son passage, le temps restera très nuageux à couvert. Les maxima se situeront entre 3 et 7 degrés. En soirée, le temps sera plutôt sec sur la moitié ouest du pays. Sur l'est, des précipitations seront encore possibles jusque tard dans la nuit. Des précipitations à caractère hivernal pourraient être possibles plus tard dans la nuit. Les températures descendront entre 0 et 3 degrés, selon l'IRM. Mercredi, les nuages domineront le ciel et quelques faibles précipitations hivernales se manifesteront parfois sous forme de neige ou de neige fondante dans l'est et peut-être dans le centre du pays. Les maxima oscilleront entre -1 degré dans les Hautes Fagnes, autour de 2 degrés dans le centre du pays et jusque 4 degrés au littoral. Jeudi, le temps devrait rester sec. Les maxima oscilleront autour de 2 degrés dans le centre du pays. Vendredi, après une nuit froide avec un gel généralisé, il fera assez ensoleillé. Les maxima oscilleront entre 2 et 4 degrés. La nuit, il gèlera de nouveau partout. Samedi, le temps restera sec mais la nébulosité pourra augmenter temporairement. Le mercure oscillera entre 4 et 7 degrés. Dimanche et lundi, le temps sera de nouveau ensoleillé avec des températures autour de 6 degrés et de faibles gelées nocturnes, conclut l'IRM.