Les tatouages devront être masqués au sein de la police

Les tatouages seront autorisés mais devront donc être masqués par tous les policiers du pays. Les règles prévues dans le projet de circulaire s'adressent à tous les membres du personnel, peu importe leur cadre, leur fonction ou leur tenue.

La circulaire précise néanmoins que les tatouages au niveau du cou et du visage, quelle qu'en soit la forme, resteront interdits. De même pour les tatouages contraires à la loi, qu'ils soient permanents ou provisoires. "Les tatouages présentant un caractère raciste, discriminatoire ou qui évoquent des messages allant à l'encontre des valeurs de la police intégrée sont interdits, quel que soit leur emplacement sur le corps".

Les candidats tatoués ne seront plus automatiquement recalés aux examens d'entrée à la police. "C'est là une belle avancée. On ne pouvait plus se permettre de se priver de candidatures valables uniquement pour des tatouages. Il y a du bon dans cette circulaire", reconnaît le secrétaire général du Sypol, Jean-Marie Hottat.