Les syndicats "écoeurés" par la restructuration chez Carrefour

"On se retrouve dans la même situation que lors de la dernière restructuration en 2010. Les travailleurs ont fait des efforts, ils ont relevé leurs manches pour ce qui était présenté comme un plan de sauvetage et voilà où on en est aujourd'hui", selon Myriam Delmée.

Le syndicat socialiste n'est "pas prêt à se mettre à la table des négociations", dit-elle. La direction a proposé de rencontrer les syndicats tous les mercredis pour entamer les discussions en vue d'un plan social.

Des contacts ont été pris avec les syndicats en France, où la suppression de 2.400 postes a été annoncée mardi. "Je ne sais pas comment les travailleurs vont réagir en Belgique", a prévenu Mme Delmée. Plusieurs magasins ont spontanément fermé leurs portes dans l'après-midi en guise de protestation.

"Nous avons pris ce plan en pleine figure", a pour sa part relevé Delphine Latawiec, secrétaire permanente nationale à la CNE.

Le plan d'économies présenté jeudi concerne 1.053 personnes dans les hypermarchés et 180 au siège central. Les hypermarchés Belle Île à Liège-Angleur et celui de Genk (Limbourg) devraient fermer leurs portes en juin prochain, selon les syndicats. Trois hypermarchés deviendront des "market" et l'hypermarché de Turnhout verra sa surface réduite.

"C'est la 3e restructuration depuis 2007 et je n'ai pas l'impression que c'est le dernier plan de ce genre", a noté Myriam Delmée.

A côté des suppressions d'emplois, Carrefour a annoncé des investissements dans le commerce en ligne et les supermarchés de proximité. "Je suis dégoûtée parce qu'on va encore faire payer les travailleurs, alors que le dividende des actionnaires reste inchangé. C'est toujours sur les mêmes qu'on tire."

Les syndicats affirment avoir alerté à plusieurs reprises la direction sur la nécessité d'investir dans le numérique et l'e-commerce, en vain. Un retard important a été pris dans ce domaine, regrettent-ils.

"Le plan commercial qu'on nous propose est minimaliste et on n'a pas les clés en main pour le redéploiement de l'entreprise", a jugé la vice-présidente du Setca. "Je crains de retrouver le même schéma dans quelques années. C'est toujours la même chanson et il semble n'y avoir personnes chez Carrefour pour se positionner en révolutionnaire de la vente."

En Belgique, Carrefour emploie 11.500 personnes (8.500 équivalents temps plein) sans compter le personnel des magasins franchisés. Le nombre d'employés à temps partiel est supérieur aux temps pleins.

Un quart des hypermarchés en grève ce jeudi après-midi

Onze des 45 hypermarchés Carrefour en Belgique ont été fermés jeudi après-midi à la suite d'actions des travailleurs après l'annonce par la direction des conséquences sur l'emploi du volet belge du plan de transformation du groupe. Il s'agit principalement d'hypermarchés situés en Wallonie et à Bruxelles, a indiqué l'enseigne.

Le plan de restructuration annoncé jeudi par la direction concerne 1.053 personnes dans les hypermarchés et 180 au siège central. Les hypermarchés Belle Île à Liège-Angleur et celui de Genk (Limbourg) devraient fermer définitivement leurs portes. Trois hypermarchés (Westerlo, Bruges Saint-Croix et Haine-Saint-Pierre) deviendront des market et l'hypermarché de Turnhout verra sa surface réduite.

"Dans 11 des 45 hypermarchés, les portes ont été fermées jeudi durant l'après-midi. Ils n'ouvriront plus leurs portes aujourd'hui", a précisé un porte-parole de Carrefour Belgique.

En Flandre, seul un hypermarché a fermé ses portes, celui de Genk, menacé de fermeture.

Le nombre de magasins qui seront fermés vendredi reste une énigme. "Cela dépendra de la réaction du personnel", poursuit le porte-parole. "Mais nous informerons les clients via notre site internet."

La CNE a indiqué jeudi en début de soirée que tous les magasins Carrefour en province de Hainaut ainsi que les hypermarchés en Région bruxelloise étaient en grève. Selon le syndicat chrétien, le mouvement continuera probablement jusqu'à lundi.