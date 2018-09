Les syndicats CSC et ACV déposent un préavis de grève à la police

Le gouvernement fédéral a décidé en juillet de réformer le régime maladie des fonctionnaires. Le système de 21 jours d'arrêt maladie par an doit être aboli d'ici la fin de l'année et les syndicats ont rencontré le ministre ce mercredi pour évoquer ce dossier.

"Nous avons demandé s'il ne pouvait pas y avoir d'exception pour la police, en raison des spécificités liées à notre profession. Mais le ministre ne veut rien entendre", explique Joery Dehaes du syndicat ACV Politie. "Nous allons donc soumettre un préavis de grève à la fin de cette semaine." Les syndicats chrétiens pensent qu'ils seront soutenus par d'autres organisations syndicales.

Le régime maladie n'est toutefois qu'une des raisons de la grogne syndicale. Joery Dehaes souligne également le manque de personnel au sein de la police. "Ce n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase", ajoute-t-il. "Le personnel doit travailler plus dur mais son statut est de plus en plus attaqué. Les policiers sont pressés comme des citrons."

Avec le dépôt du préavis de grève, des actions syndicales seront possibles dans la deuxième moitié du mois de septembre au sein des polices fédérale et locale.