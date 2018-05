Les socialistes flamands lancent une pétition pour une fermeture immédiate de Doel 1

"Nous optons résolument pour les énergies renouvelables et respectueuses du climat. Nous fermons immédiatement la centrale nucléaire de Doel 1. Les centrales nucléaires ne sont pas seulement dangereuses, elles freinent également la transition vers les énergies renouvelables", argumente la pétition.

Les socialistes flamands réclament aussi des investissements massifs dans les transports en commun, les voitures partagées et les vélos électriques afin de faire baisser les émissions de CO2 et d'améliorer la qualité de l'air.

Enfin, le parti socialiste flamand souhaite des repas sains, durables et produits localement, avec respect pour les animaux, l'environnement et les agriculteurs, dans les crèches, les écoles et les maisons de repos. La pétition est consultable depuis ce dimanche sur le site internet du sp.a.