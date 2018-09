"Les services de renseignement doivent pouvoir déplaire au politique"

Pour Guy Rapaille, le président du comité R, le renseignement belge doit être plus réactif et plus prédictif. En ligne de mire : le terrorisme, mais aussi l'extrême droite, l'intérêt chinois pour notre économie et l'espionnage débridé des services secrets étrangers sur notre territoire.