Les sentiers publics, objets de tant de convoitises

C'est une petite histoire qui en cache une autre, plus ample et plus préoccupante. Depuis six ans, un propriétaire privé installé tente de racheter à la commune de Manhay cinq chemins publics qui traversent ses terres, attenantes au château, dans le bois de Harre, vaste de 550 hectares. En tout, quelque 3,5 kilomètres de sentiers. Mais les habitants des lieux et autres promeneurs s'y opposent, arguant que ces chemins font partie du patrimoine public et permettent de relier entre eux plusieurs hameaux. " Si personne ne passe sur un chemin pendant trente ans, il est considéré comme appartenant au propriétaire qui détient le droit sur le sol ", rappelle Christophe Danaux, porte-parole de ...