Les risques de mort prématurée deux fois plus élevés parmi les ouvriers que les enseignants

Les Belges qui font un travail manuel courent deux fois plus de risques de mourir prématurément que les personnes qui ont un job de bureau. En partie parce qu'ils sont moins qualifiés et qu'ils ont plus tendance à adopter un style de vie moins sain, mais d'après l'étudiante en doctorat Laura Van den Borre.