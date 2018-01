"Les réseaux sociaux sont-ils réellement une 'fête pour la démocratie' ?"

La paternité change tout, et en bien. C'est ce que prouvent une nouvelle fois les annonces de jeudi dernier du patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Zuckerberg, l'entrepreneur qui a convaincu deux milliards de personnes d'abandonner leur vie privée en échange de communication 24/7 et d'une poussée de dopamine à chaque pouce en l'air, a proposé des changements drastiques du réseau social. Le "news feed", ce flux interminable d'infos, de photos et de vidéos auquel la moitié de l'humanité est accro donnera désormais priorité aux contributions de proches et d'amis, aux dépens de publications d'entreprises et d'éditeurs. Les personnes (au nombre d'un petit milliard et demi) qui visitent tous les jours le site verront également plus de publications très commentées, ce que Zuckerberg qualifie d'"interaction significative". Les articles et les vidéos virales sont gratifiés de l'épithète "passif" et entreront moins en ligne de compt...