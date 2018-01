Les réceptions Nouvel An des partis : sous le signe de celui "dont-on-ne-dit-pas-le-nom"

Lors de la traditionnelle réception de Nouvel An, les partis en profitent généralement pour se lancer des fleurs. Sauf à la N-VA, au CD&V et au MR où on a surtout conspué l'"autre". Celui dont personne ne dit le nom. De peur de réveiller une malédiction comme dans Harry Potter se demande De Morgen ?