Les prisons belges comptent un peu plus de 10.000 détenus

Le 2 janvier, le compteur s'était arrêté à 10.335, d'après des chiffres de l'administration pénitentiaire, dépendante du SPF Justice. Le week-end dernier, le service public avait annoncé que le nombre de détenus avait baissé sous la barre des 10.000.

"Le phénomène est récurrent. En été, le nombre de détenus diminue, parallèlement au rythme des affaires judiciaires. Il peut y avoir un week-end avec beaucoup d'arrestations, mais en général les chiffres baissent depuis 2016-2017", commente la porte-parole du ministre de la Justice, Koen Geens.

En collaboration avec la ministre de la Santé, Maggie De Block, quelque 600 places ont été créées pour les détenus nécessitant d'être internés, ajoute-t-elle. Les centres de psychiatrie légale d'Anvers (182 places) et de Gand (264 places) sont complets. Mais des places supplémentaires ont été libérées au sein du circuit externe de soins de santé.

A côté des 1.650 détenus placés sous le régime ordinaire du bracelet électronique, 335 autres sont également soumis à ce régime en détention provisoire. Leur nombre est passé de 231 à 335 depuis le début de l'année.

Il y a aussi l'application plus rapide des peines alternatives, proposée aux détenus qui arrivent en fin de peine.

"Ces différents facteurs expliquent la baisse du nombre de détenus", précise la porte-parole de Koen Geens.

Enfin, la politique d'expulsion des suspects et condamnés en séjour irrégulier sur le territoire, décidée par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Theo Francken, produit ses effets. A la date du 1er août, un millier de détenus avaient été expulsés des prisons belges cette année. En juillet, 140 ex-détenus ont été rapatriés. A titre de comparaison, l'année dernière il y en a eu 1.622, et 1.595 en 2016. En 2012: 378, selon le cabinet du ministre.