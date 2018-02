Les prépensions ont la cote à la Banque nationale

Les employés de la BNB à qui il reste entre six mois et trois ans de carrière avant leur retraite légale peuvent quitter leur travail anticipativement entre mai 2018 et fin 2020, expliquent les journaux. Un groupe de 85 collaborateurs, qui atteindra l'âge de la retraite durant la période 2018-2021, quittera la BNB cette année.

Des dizaines d'autres ont déjà annoncé leur intention de bénéficier de la mesure en 2019 ou 2020. A cela s'ajoutent encore les employés qui peuvent prendre leur retraite en 2022 et 2023. Ils devront le faire savoir à la BNB au plus tard fin 2020.

La banque s'attendait à une centaine de départs lors de l'envoi de la proposition en juillet dernier, mais le chiffre devrait être plus important.

Ces dernières années, la BNB a indiqué à plusieurs reprises que les Belges devaient travailler plus longtemps.