Les partenaires sociaux suggèrent de viser un taux d'occupation des trains plus élevé

Le Conseil central de l'Economie (CCE) et le Conseil national du Travail (CNT) suggèrent, dans un avis unanime rédigé dans le cadre des négociations en cours sur le contrat de gestion 2018-2022 de la SNCB, de viser un taux d'occupation des trains plus élevé en misant "sur des tarifs ferroviaires abordables et compétitifs par rapport à ceux des autres modes de transports" ainsi que sur "une offre ferroviaire fréquente et de qualité."