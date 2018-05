Les orages et les averses en embuscade

La nuit de mardi à mercredi, sous une nébulosité variable à abondante, le temps deviendra plus sec mais le risque d'une averse demeurera. De la brume et du brouillard pourront se former localement. Les minima seront compris entre 10 degrés en Hautes fagnes à 14 degrés dans le centre.

Mercredi matin, le ciel sera peu à partiellement nuageux et généralement sec à une averse locale près. En cours de journée, de nouvelles averses orageuses éclateront sur le pays. Les maxima varieront entre 19 degrés à la mer et 24 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré d'est à nord-est dans l'intérieur, et modéré de nord-est au littoral.

Belga