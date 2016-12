Les opticiens signent un code de conduite pour informer correctement leurs clients

A l'initiative du ministre de l'Économie et des Consommateurs Kris Peeters (CD&V), l'Association Professionnelle des Opticiens et Optométristes de Belgique (APOOB) a signé mardi un code de conduite afin d'informer correctement les clients au sujet des différences de qualité et de prix entre les lunettes.