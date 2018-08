"Les notes de cours sur ordinateur sont aussi bonnes que celles sur papier"

Les quatre étudiants ont comparé les différences entre une retranscription manuscrite et informatique. Les étudiants Thibault Christiaensen et Cédric Leppens ont mené l'expérience dans deux écoles secondaires de Hoogstraten, en province d'Anvers. Au total, 91 élèves de 5e et 6e secondaire ont dû prendre des notes lors du visionnement de petits films informatifs. La moitié des élèves devaient prendre note de façon manuscrite tandis que la deuxième moitié le faisait avec un ordinateur portable. Les étudiants ont ensuite donné une liste de questions. Les étudiantes Fee De Bock et Chloë De Weerdt ont réalisé la même expérience auprès de 60 étudiants de l'université d'Anvers. Dans les deux expériences, aucune différence significative n'a été constatée dans les résultats au questionnaire. "Nos participants n'étaient pas habitués à écrire avec un ordinateur. Ils ont pourtant obtenu des résultats similaires (à ceux qui ont pris des notes manuscrites)", ont relevé Thibault Christiaensen et Cédric Leppens. Cependant, les deux méthodes fournissent des types de notes différentes. "Les notes prises avec un stylo et du papier sont plus courtes, mais sont plus appropriées pour mettre en évidence une structure", affirment Fee De Bock et Chloë De Weerdt. "Les élèves utilisent davantage les abréviations et les symboles. Les notes prises par ordinateur sont à l'inverse plus longues et contiennent davantage d'éléments de base. Elles sont plus complètes." Les quatre étudiants ont par ailleurs remarqué qu'une bonne prise de notes n'était pas une compétence évidente pour des nombreux élèves. "Des étudiants oublient souvent des éléments centraux et ne structurent pas leurs notes." Les chercheurs mettent dès lors en avant l'importance "d'apprendre à prendre des notes." "Laissez le choix du support, mais donnez des instructions de fond pour qu'ils aient des notes de qualité", conseillent-ils.