Les neveux de Michael Jackson chantent pour Le Vif/L'Express

Cela fait des années qu'ils n'avaient plus foulé le sol belge, qu'ils connaissent pourtant bien. Dans les années 1990, Taj, Taryll et TJ Jackson sont venus à de maintes reprises à Bruxelles pour assurer la promotion de leur premier album, Brotherhood, produit par leur célèbre oncle. Ils ont même rempli Forest National le temps d'un concert, en présence de leur guitariste de père, Tito Jackson, membre des Jackson 5. Les trois garçons qui forment le groupe 3T étaient la coqueluche de ces demoiselles. Et, ils le sont encore, en témoignent les demandes d'autographes régulières lorsqu'ils se déplacent dans les rues bruxelloises, pour aller voir le Manneken Pis par exemple.

Car hier, Taj, Taryll et TJ étaient de nouveaux présents dans notre capitale. Cette fois, ils sont venus présenter aux médias leur nouvel album Chapter III et annoncer un concert unique qu'ils donneront à La Madeleine le 16 décembre. Pas de strass, de paillette ou d'effet showbiz pour les rencontres de presse: les 3T ne résidaient pas dans un palace mais avaient choisi de passer l'après-midi au rez-de-chaussée de Happy Guesthouse, une sympathique demeure typiquement bruxelloise de 4 chambres.

Le Vif/L'Express les a rencontrés pour une longue interview. Un moment durant lequel les 3T ont également accepté de chanter pour nos lecteurs et lectrices! Un extrait "unplugged" de leur nouveau single Fire suivi de leur tube I Need You extrait de l'album Brotherhood... Voyez plutôt.

Découvrez prochainement notre article suite à notre interview des 3T dans Le Vif/L'Express.