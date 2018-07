Les ministres Geens et Jambon réclament plus de moyens de lutte contre la cybercriminalité

Justice et police ont besoin de davantage de moyens pour affronter la cybercriminalité en hausse, ont affirmé vendredi dans "De Ochtend" (Radio 1, VRT) les ministres de la Justice et de l'Intérieur, Koen Geens (CD&V) et Jan Jambon (N-VA).