Les militaires se retireront progressivement des gares et stations de métro à partir de septembre

Leurs missions de surveillance seront reprises par la police fédérale. Selon le ministre de la Défense Steven Vandeput (N-VA), cette décision a été prise de longue date déjà en gouvernement. "Le réduction des patrouilles de militaires sera menée en concertation avec la police et les services de sécurité et ne se fera pas aux dépens de la sécurité", assure le ministre.

La disparition des militaires des gares et stations de métro ne se fera toutefois pas du jour au lendemain, mais de manière progressive. Ceux-ci resteront bien présents sur une série d'endroits stratégiques, comme la rue de la Loi, différentes ambassades, les institutions juives et internationales. Cette réduction de la présence de militaires figure à l'agenda du conseil national de sécurité, qui rassemble des représentants du gouvernement, de la police, de la justice et des services de renseignement. Cette instance devra donner son feu vert à la mesure.