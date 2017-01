Les institutions de soins privées bruxelloises réunies au sein de GIBBIS

Cette nouvelle fédération regroupe 44 institutions constituées en ASBL actives notamment dans les secteurs des hôpitaux, des maisons de repos ou encore de la santé mentale. Le Chirec, la clinique Saint-Jean et les cliniques universitaires Saint-Luc en sont membres.

La fédération revendique 13.000 travailleurs et 6.500 lits ou places sur quelque 50 sites en Région bruxelloise. "GIBBIS entend devenir l'interlocuteur de référence du monde politique, aussi bien au niveau bruxellois que fédéral, et aussi des autres fédérations du secteur des soins de santé bruxellois", a indiqué le Dr Patrick Gérard, président du conseil d'administration. "Notre fédération est multi-sectorielle et pluraliste", a renchéri Jean-Noël Godin, directeur général. "Ce qui nous permet de bénéficier d'une large expertise."

GIBBIS devient la quatrième grande fédération belge représentant les acteurs privés en soins de santé, avec la flamande Zorgnet-Icuro et les wallonnes Santhea et UNESSA.