"Les hommes politiques sont nécessaires, sinon seuls les dictateurs restent"

L'un d'eux est attribué à la commissaire européenne en charge de la Concurrence, Margrethe Vestager, qui n'a pu être présente.

La KU Leuven a décidé de récompenser la politicienne danoise pour sa politique volontariste en matière de concurrence et d'aides étatiques, notamment avec ses mesures contre les multinationales telles que Google, Apple, Starbucks et Fiat. Carl June de l'université de Pennsylvanie et James Allison, de l'université du Texas, ont également reçu un doctorat honorifique pour leur percée dans la lutte contre le cancer. Le spécialiste de Luther Theo Dieter de l'Institute for Ecumenical Research à Strasbourg (France) a également été primé. Enfin, la KU Leuven a honoré la professeur néerlandaise des systèmes de reproduction végétale Louise O. Fresco.