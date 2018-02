Les Flamands achètent un vélo électrique surtout pour faire le trajet domicile-travail

Le vélo électrique est de plus en plus souvent acheté en Flandre pour effectuer le trajet entre le domicile et le travail. Un tiers (34%) des Flamands qui possèdent un vélo électrique l'utilisent pour faire ce trajet, ressort-il samedi du baromètre de la mobilité du VAB, qui a interrogé 2.000 personnes. En 2015, ils n'étaient que 21%.