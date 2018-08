Les festivalières de Tomorrowland ne seraient pas décédées après avoir pris de la drogue

Le parquet a ajouté qu'une enquête avait été ouverte afin d'examiner les circonstances précises des décès. Les victimes étaient de nationalités tchèque et indienne. Deux jeunes femmes qui participaient au festival Tomorrowland à Boom et sont décédées à l'hôpital universitaire d'Anvers.

La première a participé au premier week-end du festival, soit celui du 20 au 22 juillet. Elle est décédée environ une semaine plus tard à l'hôpital universitaire d'Anvers. La seconde était présente au deuxième week-end et est elle aussi décédée quelques jours plus tard à l'hôpital. La police d'Edegem et le parquet d'Anvers indiquent ne pas avoir été avertis de décès de causes non naturelles. Les organisateurs du festival précisent également ne pas être au courant.