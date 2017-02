Les femmes gagnent 20% de moins que les hommes en Belgique

La date a été choisie en référence au temps que les femmes mettent à gagner autant que les hommes, à savoir deux mois et 14 jours, selon les organisations. "La 13e campagne Equal Pay Day, déclinée en affiches et spots télé, dénoncera le fait que les femmes doivent commencer leur carrière dix ans plus tôt pour gagner autant que les hommes", détaille Inga Verhaert, présidente du mouvement des femmes du sp.a. Plusieurs actions seront organisées le 14 mars, notamment à la gare Bruxelles-Central. Lors de la première édition d'Equal Pay Day, en 2005, l'écart salarial entre hommes et femmes était de 28%. Selon Mme Verhaert, à ce rythme-là, il ne sera pas résorbé avant 2054.