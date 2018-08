Les fédérations d'entreprises s'engagent pour les métiers en pénurie en Wallonie

Dans un protocole d'accord signé avec le ministre de l'Emploi et de la Formation, Pierre-Yves Jeholet, ces fédérations patronales se sont engagées à sensibiliser davantage les employeurs à ces mesures et à collaborer avec les Centres de compétences, le Forem et l'IFAPME (formation en alternance). Les mesures visées sont les trois annoncées à la mi-juillet par le ministre Jeholet (MR): la réforme du Plan Formation Insertion (PFI), la mise en place d'un incitant financier à la formation aux métiers en pénurie et l'action "Coup de poing pénurie", qui vise à répondre rapidement à des pénuries particulièrement fortes rencontrées par des entreprises.

La pénurie de main-d'oeuvre touche plusieurs secteurs en Wallonie, qui recense par ailleurs plus de 200.000 demandeurs d'emploi inoccupés. "Cette situation trouve principalement sa source dans l'inadéquation entre les compétences requises par les entreprises et les compétences portées par les demandeurs d'emploi. Des actions pilotes ont déjà été menées par les entreprises confrontées à ce phénomène, en collaboration avec les Centres de compétences, l'IFAPME et le Forem", note le ministre Jeholet.