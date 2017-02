Les expatriés belges votent MR et Ecolo

Dès 2003, le MR obtient, selon les circonscriptions électorales, entre 4 et 10% de plus auprès des Belges de l'étranger que de l'ensemble des électeurs, d'après une étude du Crisp, dont Le Soir se fait l'écho lundi. La tendance se confirme aux scrutins de 2007 (entre 2 à 7%, sauf en Hainaut où il obtient 1% de moins), 2010 (de 2 à 9%) et 2014 (0,5 à 5,5 %, sauf à Bruxelles (8 %)).

Un constat similaire pour le parti Ecolo, qui enregistre dès 2003 partout de meilleurs résultats auprès des Belges de l'étranger qu'auprès de l'ensemble des électeurs (entre 10 et 12% de plus, sauf en Brabant wallon).

En 2007, Ecolo est 2e parti (sauf en Hainaut) chez les expatriés et seulement 4e parti chez l'ensemble des votants. En 2010 et 2014, les écarts restent importants entre les votes obtenus auprès des Belges de l'étranger et ceux recueillis auprès de l'ensemble des Belges.

"En pourcentage, les résultats d'Ecolo chez les expatriés sont parfois doubles de ceux en Belgique!", expose Pierre Blaise, le secrétaire général du Crisp.

Au nord du pays aussi, ce sont les libéraux (VLD) et les Verts (Groen) qui se placent le mieux auprès des électeurs belges de l'étranger.