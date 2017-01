Les enseignants moins absents avant 50 ans, plus par après: le stress en cause

Une fois dépassé 50 ans, la tendance s'inverse toutefois, avec un taux de 8,16% (chiffres 2014-2015) parmi les profs, bien plus élevé que celui de l'ensemble des travailleurs.

Après les causes de maladie relevant de la "médecine générale", qui justifient la plus grosse part (36%) des absences des enseignants, les raisons relevant de la psychologie ou de la psychiatrie, comme le stress et le burn-out, sont le plus souvent invoquées (34,74%), selon ces chiffres de l'année scolaire 2014-2015. Des chiffres qui apparaissent stables d'une année à l'autre.