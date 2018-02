Les drôles de comptes de Renaissance du livre

Trois mille exemplaires, en Belgique, ça s'appelle un succès. Cinq mille, une réussite. Sept mille : exceptionnel. Alors plus de 20 000 ? Pierre Kroll superstar ! Depuis 1995, ses rétrospectives et agendas font un carton sous les sapins. Un cadeau de Noël rêvé, pour son éditeur. L'heureux bénéficiaire, cette année, n'est plus belge mais français : après vingt-deux ans de fidélité nationale, le caricaturiste a quitté Renaissance du livre pour rejoindre les parisiennes Arènes. Divorce tendu, sur fond de relevés de ventes contestés.

...