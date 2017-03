Les directions de Publifin et Nethys démentent les informations transmises au parquet

La direction du holding public Publifin et celle de l'entreprise Nethys disent avoir découvert "avec stupéfaction" les informations transmises au parquet de Liège. La commission d'enquête Publifin du Parlement wallon a été informée jeudi par le parquet de Liège de soupçons d'abus de biens sociaux et de faux en écritures visant notamment André Gilles et Stéphane Moreau.