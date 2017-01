Les directeurs des musées royaux et établissements scientifiques s'interrogent sur leur avenir

Très fâchée, Elke Sleurs. Selon nos sources, la secrétaire d'Etat N-VA en charge des musées royaux et autres établissements scientifiques fédéraux (ESF) n'a pas apprécié les fuites sur la dernière mouture de son projet de réforme de ces institutions. En cours de finalisation, ce plan a été modifié à la suite d'une réunion qui s'est tenue le 10 janvier à son cabinet. Les directeurs généraux des ESF, qui avaient sollicité cette rencontre, ont plaidé, avec succès, pour la création de quatre " clusters ", au lieu des deux prévus jusqu'ici dans le projet. Autonomes par rapport à l'Etat, ces entités regrouperont chacune plusieurs établissements scientifiques. Objectif : faciliter les synergies et les économies d'échelle. Les clusters seront dotés de la personnalité juridique, d'un conseil d'administration et d'organes de gestion. Le projet devrait être présenté ce 20 janvier et une nouvelle réunion avec les DG est prévue le 7 février.

