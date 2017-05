Les deux universités, UCL et USL, se prononcent en faveur de la fusion

Fiancées depuis juillet dernier, l'Université catholique de Louvain (UCL) et l'Université Saint-Louis (USL) ont décidé jeudi, via des votes du conseil d'administration d'une part et de l'assemblée générale de l'autre, de se passer la bague au doigt, ont annoncé jeudi les deux établissements dans un communiqué commun.