Les contrôles lors des self-scans ne doivent rien au hasard

"Désolé, nous ne pouvons rien y faire, c'est le système qui décide qui on doit contrôler." Une phrase qui aura déjà été entendue par de nombreux clients avec une pointe d'exaspération lorsque toutes les courses sont déjà rangées dans leur sac. C'est une disposition qui a été prise pour tenter d'éviter les fraudes et les vols. On estime qu'il y a en effet deux fois plus de vols avec ce système qu'aux caisses classiques. Pas de quoi décourager leur développement puisque cela p...