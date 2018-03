"Les contrôles inopinés seront renforcés sur l'ensemble du pays"

Les contrôles inopinés dans les frigos, abattoirs et ateliers de découpe seront renforcés sur l'ensemble du pays, a indiqué mercredi en commission Economie et Santé publique le ministre de l'Agriculture et en charge de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) Denis Ducarme. Plus d'un millier d'entreprises feront l'objet d'un contrôle supplémentaire par trimestre.