Les consommateurs veulent consommer durable, sans payer davantage

Le consommateur souhaite principalement que le secteur du commerce pratique une publicité non trompeuse, protège les consommateurs et lutte contre le gaspillage alimentaire.

"Ceci est la base pour chacun", explique Dominique Michel. Les priorités de durabilité consistent pour les consommateurs en une offre de produits écologiques, sains et un bon usage des données des clients.

Les résultats de l'enquête permettent de dégager trois groupes de consommateurs. Le premier est fortement préoccupé par le caractère durable des produits. Ce groupe est composé principalement de femmes, de personnes de plus de 55 ans et de néerlandophones. Le second groupe est enthousiasmé par les achats durables, sans plus. Le troisième groupe, principalement composé d'hommes, de jeunes et de francophones, ne se préoccupe peu de ce sujet.