Les cinémas belges moins fréquentés

La fréquentation a ainsi reculé de 8 pc l'an dernier, alors qu'elle avait augmenté de 3,5 pc en 2015. Quant au chiffre d'affaires, il a chuté de 5,83 pc pour s'établir à 148,2 millions d'euros.

De manière générale, les films locaux et internationaux ont rencontré moins de succès. "Le secteur du cinéma a connu des 2e et 3e trimestres difficiles, mais (...) nous voyons une légère reprise au cours des dernières semaines de 2016. (...) Pendant les premières semaines de 2017, cette tendance se poursuit", explique Thierry Laermans, secrétaire de la FCB.

Les chiffres relativement décevants de 2016 s'expliquent en partie par les différents événements sportifs qui se sont déroulés durant l'été (Euro de Football en France, Jeux Olympiques à Rio,...), estiment la FCB, Cinedata et l'ABDF.

Les attentats qui ont touché la Belgique ont également eu un impact sur le secteur, ont par ailleurs reconnu les instances, qui ne se sont cependant pas focalisées sur ce facteur étant donné qu'il a touché l'économie dans son ensemble et pas uniquement le monde du cinéma.

Les productions américaines dominent le classement des films qui ont attiré le plus de visiteurs en Belgique en 2016, avec 9 longs métrages dans le top 10. Six d'entre eux ont d'ailleurs enregistré plus d'un demi-million de spectateurs, à savoir "Le monde de Dory", "Comme des bêtes", "Les Animaux fantastiques", "Zootopie", "Le livre de la jungle" et "The Revenant". Le film belge "De Premier" se hisse quant à lui en 7e position avec 390.355 visiteurs. "Le film est encore dans nos salles et pourrait ainsi suivre le même chemin que les films à succès de l'an dernier: "De kampioenen" et "Safety First", qui ont attiré plus de 600.000 visiteurs", précisent la FCB, Cinedata et l'ABDF.

Dans l'ensemble, les films américains, soit 43 pc du nombre total de films proposés en 2016, ont représenté 78% des ventes totales de tickets. A l'inverse, les films européens ont généré 20% du chiffre d'affaires, bien qu'ils représentent environ près de la moitié des films sortis. Le nombre de films belges a lui augmenté, passant de 25 en 2015 à 34 en 2016, mais la part belge des ventes de tickets est en légère baisse, s'établissant à 9,6%.