Les canettes seront bientôt consignées en Wallonie

Après évaluation de ces projets, le cdH demande au gouvernement wallon d'organiser, dès le 1er juillet 2019, la généralisation d'un système de consignation des canettes.

Ces projets pilotes, que la Wallonie envisage de lancer dès la mi-2018 dans une quinzaine de communes, devraient prévoir une prime de retour de 5 centimes d'euro sur chaque canette rendue à une machine.

Dans leur accord de majorité, MR et cdH avaient convenu de ne pas pousser plus loin le dossier sensible de la consignation des canettes, afin d'évaluer l'intérêt de la mesure et de prévenir d'éventuels effets pervers, notamment sur le petit commerce. Les libéraux s'interrogent en effet sur la pertinence de cette mesure que le cdH veut, lui, voir aboutir.

Le sujet a récemment fait couler beaucoup d'encre, notamment en Flandre où la N-VA s'est vivement opposée à l'introduction d'une telle consigne, un veto mal reçu par la ministre flamande de l'Environnement Joke Schauvliege (CD&V) qui y a vu un coup de canif dans les accords qui avaient été conclus en ce sens au sein du gouvernement flamand.

Parallèlement, l'organisation de défense des consommateurs Test-Achats était remontée au créneau, affirmant, sur base d'une enquête propre, que 2 Belges sur 3 sont favorables à l'introduction d'une consigne, ce que contestent les industriels du secteur.