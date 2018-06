"Les candidats MR sont blessés par les déclarations de M. Claux"

Dans l'interview qu'il a donnée au Nord Eclair, Jean-Louis Claux considérait qu'il avait été traité "comme de la quantité négligeable". Il avait qualifié la ministre Marghem de "menteuse chronique" et l'avait accusée d'avoir "pourri" sa campagne 2012, alors qu'elle lui avait promis un mandat à Ideta, la vice-présidence chez Ipalle.

"Il ressasse cela depuis des années mais cette décision a été prise par le comité provincial du MR et non par moi seule, comme pour toutes les décisions relatives aux intercommunales", dit-elle.

Jean-Louis Claux, qui avait recueilli 920 voix de préférence en 2012, prétend qu'il ne se retrouve plus dans les valeurs du MR et dans la liste qui a été présentée vendredi par la ministre. "C'est une liste fédératrice, ouverte sur la société, mais lui préfère se replier sur lui-même. Son attitude est grossière et irrespectueuse envers les autres candidats qui sont blessés par ses déclarations dans la presse, alors qu'ils l'ont toujours soutenu. Pour ma part, j'ai soutenu sa candidature et sa place sur la liste, à une place choisie en raison de son résultat en 2012."

Jean-Louis Claux, très diminué après un gros souci de santé, a décidé, vendredi à 18h, qu'il ne se présenterait pas sur la liste MR présentée quatre heures plus tôt. Il n'exclut pas de rejoindre une autre famille politique, y compris le PS.

La sixième place sur la liste MR est donc vacante.