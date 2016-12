Les caisses de l'AWEX sont vides : plus aucun subside n'est versé aux entreprises depuis des mois

Avant, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est simple. Du coup, tout le monde le fait. Et donc il n'y a plus de sous.

Jusqu'à la fin de 2015, un entrepreneur wallon qui désirait partir à la conquête des marchés étrangers pouvait se faire aider par l'Agence wallonne à l'Exportation. Mais pour cela, il devait choisir parmi une quinzaine d'incitants financiers possibles, rendre un dossier complet, contrôlé du début à la fin de la procédure, et pouvait ensuite, éventuellement, recevoir son écot. Le parcours était fastidieux, et en rebutait manifestement certains. Le ministre régional de l'Economie, Jean-Claude Marcourt, à qui certains prêtent pourtant l'intention de faire du mal à l'AWEX, a voulu simplifier et faciliter les procédures.

Depuis janvier dernier en effet, d'une part, le versement du subside se fait sur simple déclaration de créance et d'un rapport commercial, et ce n'est qu'a posteriori que l'entreprise peut devoir produire les pièces justificatives, sur demande de l'AWEX.

Et, d'autre part, la quinzaine de catégories d'incitants a été réduite à cinq (l'accompagnement par un spécialiste, les campagnes de communication, la participation à des salons, la prospection en dehors de l'Union européenne, et l'implantation d'un bureau à l'étranger).

Les entreprises wallonnes se sont ruées sur cette nouvelle aubaine. Mais l'enveloppe budgétaire allouée, elle, est restée à la hauteur de l'ancien régime : 8.100.000 euros, qui se sont très vite distribués. "Depuis septembre, je ne sais plus quoi inventer pour faire patienter les entreprises qui y ont droit, et tout le monde ne le prend pas calmement", explique un agent de l'AWEX. "Nous n'avons effectivement plus rien déboursé depuis octobre", confirme-t-on au siège de l'agence, à Bruxelles. Depuis lors, il y en a pour quelque deux millions d'euros d'aides promises, et donc dues, qui n'ont toujours pas été déboursées. "Les années précédentes, lorsque ça arrivait, on trouvait toujours quelque part une ligne budgétaire pour assumer nos engagements. Mais ici, et avec cette ampleur, c'est du jamais-vu", s'énerve le même agent.

Régularisation en janvier

La direction de l'agence, elle, tient à rassurer ses employés comme ses clients : "Nous n'avions pas prévu l'ampleur de ce succès, c'est vrai, mais tout l'arriéré sera résorbé en janvier prochain. Et même si l'enveloppe prévue pour les années suivantes n'a pas été augmentée, la Région a pris conscience du problème, et a déjà prévu des budgets du Plan Marshall pour combler les éventuels dépassements pour les exercices 2017 et 2018." La Wallonie ne s'arrêtera donc pas de conquérir le monde. Même si ça coûte plus cher que prévu.