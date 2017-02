Les Belges plus méfiants envers les institutions et plus confiants envers leur famille

Sur une échelle de 1 à 100, cet indice s'élève à 56,3 en 2016, contre 56,5 un an plus tôt. Plus méfiante envers les institutions, la population se réfugie de plus en plus dans les relations familiales, révèle aussi le "baromètre confiance et bien-être" de Solidaris, une enquête menée pour la deuxième année consécutive et présentée jeudi à Bruxelles.

Pour les besoins de cette enquête, l'institut d'étude de Solidaris a interrogé un échantillon représentatif de 913 personnes. Ces entretiens ont été effectués en septembre 2016, peu après l'attentat de Nice, alors que les attentats de Bruxelles ou encore le Brexit avaient également marqué l'actualité récente.

Comme l'année précédente, six facteurs ont été analysés pour mesurer le moral des Belges: les conditions objectives de vie, la qualité du relationnel de proximité, le rapport à la société, l'image de soi, la santé physique et la santé psychique. Pour chacune de ces dimensions, le résultat total obtenu en 2016 est moins bon qu'en 2015, sauf pour l'image de soi et la santé psychique. L'indice composite global est passé de 56,5 à 56,3 sur 100.

De même qu'en 2015, le rapport à la société est de loin le plus problématique, avec un indice de 31,4 (-1,1). Ainsi, les Belges ne sont plus que 36% à estimer que le monde politique a les moyens de faire bouger les choses (-5%), et à peine 11% pensent que les gouvernants et les partis politiques tentent d'agir pour améliorer leur bien-être (-4%). Les grandes entreprises et les journalistes n'ont pas beaucoup plus de crédit, puisqu'ils ne reçoivent la confiance que de respectivement 17% (-5%) et 23% (-6%) de la population.

Sept personnes sur 10 jugent les inégalités sociales insupportables, près de huit sur 10 sont très inquiètes par la dégradation de l'environnement et plus d'une sur deux s'inquiète des résultats scolaires de ses enfants.

Si 68% regrettent qu'il y ait trop de racisme et de xénophobie dans la société, près de 47% considèrent qu'il y a trop d'immigrés (une proportion toutefois en baisse de 5%). Mais, face à la défiance quasi généralisée à l'égard des institutions et des organisations "macro", la confiance envers la famille et les amis augmente, avec des scores favorables de respectivement 83% (+4%) et 73% (+1%) de la population.

De manière générale, les relations de proximité sont jugées moins bonnes qu'en 2015, mais ce sont surtout celles liées au travail ou aux études qui pâtissent. Pour 66% des citoyens, la famille est considérée comme "le seul endroit où l'on se sent bien et détendu" (+6%). Dans les familles monoparentales, cette proportion passe même à 79%. Les Belges sont aussi moins nombreux à avoir le sentiment de subir leur vie (-6%).