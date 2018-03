Les Belges ont plus confiance en la politique européenne que belge

A peine 47% des répondants voient d'un bon oeil l'action du gouvernement fédéral, tandis qu'ils sont 53% à avoir confiance dans la Commission, le Conseil et le Parlement de l'UE.

Dans l'ensemble de l'Europe, le crédit accordé aux trois institutions européennes est en moyenne de 41%.

Avec 53%, les Belges font donc partie des habitants les plus positifs quant aux organes de l'Union. Ils ne sont devancés que par les Bulgares, les Lituaniens et les Luxembourgeois. En France et au Royaume-Uni, les habitants ne sont par contre respectivement que 33% et 29% à faire confiance aux institutions européennes.